شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة ادفو يتابع عمل المركز التكنولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد محمد البنا رئيس مركز ومدينة ادفو يرافقه أشرف فكرى سكرتير الوحدة المحلية، المركز التكنولوجي لمتابعة انهاء المعاملات المتاخرة بالادارات الخلفية بالمركز.

وتم إستدعاء موظفي مركز المعلومات من الوحدات القروية وبدء عمل ورشة عمل لادخال الكم المتراكم بشاشة المحاضر ومتابعة مشرفي نظام المركز.

وقال البنا، ان ذلك ياتي تطبيقا لتوجيهات اللواء اشرف عطية محافظ اسوان، بالإسراع في تنفيذ الحوكمة لمختلف المعاملات الإدارية والمالية والفنية للفصل الكامل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة، لتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وضروره الاهتمام بمنظومة ميكنة الخدمات الجماهيرية ليصبح التحول الرقمى واقعاً ملموساً في مختلف مجالات التعاملات الحكومية ولتكون محافظه اسوان في مقدمة المحافظات.