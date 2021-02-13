شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الأقصر» تعلن بدء اختبارات المسابقة الثقافية الكبرى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت وزارة الأوقاف، مديري المديريات تشكيل لجان اختبار المتقدمين في المسابقة الثقافية الكبرى 2021م بمعرفة مدير المديرية وتحت إشرافه ومسئوليته، وتكون الامتحانات شفوية، وله أن يستعين بمن يراه من أساتذة الجامعة المتخصصين.

وأوضحت في بيان صحفى، ان الاختبارات تبدأ يوم الأحد 21 / 2 / 2021م، بواقع أستاذين لكل لجنة، ولا يزيد عدد اللجنة عن (25) متسابقًا، مع التأكيد على جدية الامتحانات وشفافيتها، حيث يتأهل الناجحون إلى التصفية المركزية بديوان عام الوزارة.

وتم اعلان أسماء المتقدمين للمسابقة من الأئمة عن محافظة الاقصر وهم: حسين محمد قاسم حسن محمود الأقصر، الشاذلي حجاج عبدالباسط أحمد، عبدالرحيم سيد احمد عبدالحليم سعد، محمد السيد، ويمثلون المستوى الأول للمسابقة.

كما جاءت اسماء المستوى الثانى وهم: حسن احمد، أحمد محمد على محمد، أحمد محمد محمد عبدالراضي عبدالسلام، أحمد مصطفي سعد، أدهم محمود مصطفي محمد، الحسن أحمد محمد رمضان، الحسين احمد محمد رمضان، الطاهر محمد يوسف احمد، العادلي حسن عبدالرحمن محمد، عبدالرحيم محمد احمد ابراهيم، عبدالله سيد أحمد عبدالحليم سعد، عبدالله محمد طه حسين، محمد ربيع محمد أحمد، محمد محمود مصطفى احمد، محمود العزب محمد محمود، محمودعبدالحميد حامدعبدالله، يسرى عبدالعزيز خضرى احمد.

فيما ضمت المسابقة اسماء الفرع الثالث وهم: أمين عبدالحميد السعدي احمد، حسين عبدالستار عبدالرحيم حسين، محمد على ابوالوفا جادالرب.

وشملت المسابقة اسماء الفرع الرابع وهم عبدالرحمن أحمد الطاهر أحمد، والفرع الخامس .حسن منصور محمد أحمد.

وجاءت أسماء المتقدمين للمسابقة الثقافية الكبرى 2021م من خطباء المكافأة كل من: ابراهيم حسن خير السمان- الفرع الثانى، ابوالحسن الشاذلي هاشم محمد- الفرع الثانى، وعبدالباسط محمد مكي- الفرع الثانى