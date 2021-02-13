شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف وقطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية لمدة يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، ضعف وقطع المياه عن 3 مناطق وسط المحافظة،بدءا من غدا السبت ولمدة يومين، وذلك بسبب أعمال صيانة برافع كوم الدكة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري ضعف قطع المياه عن الطوابق العليا بمناطق «شرقي، محطة الرمل، كوم الدكة»، وذلك طوال يومي السبت والأحد لحين انتهاء أعمال الصيانة.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال الصيانة الدورية برافع كوم الدكة مياه.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.