شكرا لقرائتكم خبر عن غرق طفل في مياه الترعة بإدفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طفل مصرعه غرقا بترعة الزنيقة بالرمادى قبلى مركز إدفو بأسوان.

تلقي مركز شرطة ادفو اخطارا بغرق طفل في مياه ترعة الزنيقة.

على الفور انتقلت سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث، وتبين غرق طفل يدعي اسامة. م، يبلغ من العمر 10 سنوات، اثر سقوطه داخل ترعة قرية الزنيقة بالرمادى بمركز إدفو شمال المحافظة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.