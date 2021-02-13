شكرا لقرائتكم خبر عن مهارات الاتصال بثقافة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان «مهارات الاتصال» حاضرها محمد محمود وتحدث فيها عن نقاط عدة منها ما هي مهارات الاتصال، أنواع الاتصال، أهمية تعلم مهارات الاتصال، كما قدمت مكتبة الطفل ورشة حكي بعنوان «أخلاق النبي»صل«الصدق والأمانة»، بينما نفذ نادي المرأة بالفرع ثقافة الفيوم ورشة لتعليم عمل شنطة ومحفظة وكوفيه وجوانتى من الكروشيه، وأخرى قدمها قسم الطفل بالفرع لعمل ورشة فنية بمكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم للأطفال نفذتها ميرا أمير باستخدام طريقة طي الورق لعمل كارت له عدة أوجه باستخدام ورق الكانسون الملون.

نفذ قسم المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة فنية من الفوم الملون لعمل شنطة بطريقة سهلة مبسطه قدمتها فاطمة محمد، كما أقامت مكتبة الطفل محاضرة بعنوان «العطف على الفقراء» لفضيلة الشيخ محمد محمود الواعظ بالأزهر الشريف والذي أكد أن العطف على الفقراء من أكثر الأشياء التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية السمحة، إذ أن الله تعالى أمر عباده بالصدقات للفقراء والعطف عليهم وجعل للفقراء حق في أموال الأغنياء، كما ناقشت المكتبة ضمن المشروع الوطني للقراءة كتاب «الفلسفة» الذي تناول معناها وأوضح المفاهيم والأفكار والتصورات التي تستخدم في حياتنا اليومية والعملية.

عقدت نظمت مكتبة الطفل بالمكتبة محاضرة بعنوان «حماية الأوطان في الاسلام» لفضيلة الشيخ محمد أحمد الواعظ بالأزهر الشريف الذي تناول حماية الوطن في القرآن والسنة، ووسائل بناء الوطن نشر الفكر الوسطى نشر الكلام الإيجابي بين الناس، كما عقد بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان «الصحة نعمة تستوجب الشكر لله» لفضيلة الشيخ أحمد عبدالله من الأزهر الشريف الذي تحدث عن نعمة الصحة وضرورة عدم إهدارها، بينما نظم بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان «دور المجتمع المدني في التنمية» للقاص عيد كامل وتحدث عن أهمية دور المجتمع المدني في التنمية الثقافية.