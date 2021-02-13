شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة المنيا تناقش «الرواية التفاعلية الرقمية» بسمالوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال نادى أدب بيت ثقافة سمالوط بالمنيا لقاء أدبى لمناقشة «الرواية التفاعلية الرقمية» ناقشها الدكتور عبدالناصر بدران، حيث أوضح تعريف الرواية التفاعلية، وسماتها وأنواعها، وذكر أمثلة كثيرة من كتابها، ومقومات المبدع في الرواية التفاعلية التي يطلق عليها في بعض الأحيان الرواية الشات وهي التي تترك للمشاركين وضع النهايات أو المشاركة في كتابة الرواية كل شخص حسب رؤيته للنص.

تستخدم الرواية الرقمية الأشكال الجديدة التي ينتجها العصر الرقمي، ولها أنواع عدة منها رواية الهايبر تكست التي تستخدم الروابط المتشعبة ومؤثرات المالتيميديا المختلفة، ويقوم بكتابتها شخص واحد يتحكم في مساراتها، كما أنها تستخدم الروابط المتشعبة أيضا وبقية المؤثرات الرقمية الأخري وتشارك بالتفاعل في أكثر من موضوع، ونحن نتطلع في هذا الإبداع الجديد إلى تلك الأعمال الأدبية التي تدمج الإمكانات الرقمية، وتوسع من مدى التعبير الأدبي، وكشف المبدعين عن الكثير مما يخبئه لهم النص المترابط بتجلياته المتنوعة، وتساءل محمد رشدي هل هناك كتاب للرواية التفاعلية عربيا، وهل هذا الشكل من الكتابات هو مستقبل الكتابة والإبداع ومشكلات الرواية الفاعلية، تضمنت الندوة الكاتب عشم الشيمي ومجموعة من الرواد وشباب المبدعين حيث شارك ولاء صدام بقصيدة (ماذا).