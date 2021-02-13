شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الاقصر» تعلن أسماء المشاركين فى الاختبار التحريرى لمسابقة خطباء المكافأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت مديرية اوقاف الاقصر، عن اسماء المشاركين في الاختبار التحريري لمسابقة خطباء المكافأة الراغبين في التحسين من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام.

وأعلنت الأوقاف عن الاسماء الراغبين في دخول الاختبارات المقررة لمسابقة خطباء المكافاة على بند التحسين من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام.

وشددت الأوقاف سرعة تأكيد الدخول في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ النشر، موضحة بأن تأكيد الدخول يُعد إقرارًا بقبول الاختبار وصحة البيانات وتحت مسئولية المتقدم.

وتابعت أن من يسجل تأكيده ويتخلف بدون عذر تقبله الوزارة سيتم استبعاده من جداول الخطباء، فعلى الراغبين في التأكيد الدخول عبر الرابط بالضغط على الرابط https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdJdn-pqJ.../viewform .

وأعلنت الاسماء المشاركة وهم: أحمد عدلي أحمد سليم الاقصر، أسامة عبود عبدالعاطي عجايب، حسام الغول خواص عمر الاقصر،حسين رجب حسين سيد، عبدالهادى حسين محمد أبوالسعود، كرم ناصر محمود جاد الرب، محمد جمال السمان أحمد، محمد حسن رشيدى محمد.

كما شملت محمد حسين محمدين حسن، محمود جابر محمود محمد، محمود سيد أحمد محمد، محمودفؤادرشيدى حجاجى، النوبى عبدالله النوبى برسى، هاني عباس يوسف محمد الاقصر، ياسر عبدالناصر محمد عبدالله .

بالإضافة إلى أبوالحجاج عبدالفتاح محمد عبدالرحيم، أبوالنجا حسين بخيت محمد، أحمد جمال عبدالرحيم معوض، أحمد سيدأحمد محمد سباق، أحمد يوسف عبدالعظيم أشرف عبدالمنعم قناوي على، أشرف محمد سيد محمد، بغدادي سعدي محمد إبراهيم، جابر محمد إبراهيم محمد، حسن محمد أحمد آدم، رضوان عبده محمد على إسماعيل، رمضان أحمد محمد على، شعبان أحمد سيد محمد، عبدالحى فتحى خليل، سيد أحمد عبدالسلام، أحمد إبراهيم عبدالرحمن، عبدالمحسن أحمدحسين على، عبدالناصر محمد أحمد على، عبدالنبي أحمد ادم على، عمار أحمد محمود على، فتحي أحمد زوط أحمد، محسن على أبوزيد أحمد، محمد أحمد جابر النوبي، محمد بدوى محمد مصطفي .

بجانب محمد خضرى أحمد ضيف، محمد عبده العزب مشهد، محمد فتحى عبدالرازق على، محمود عبده أيوب جوده، محمود محمد محمود عبدالله، محمود يونس على عبدالرحيم، مصطفى فخرى مغربي أحمد، مصطفي أحمد الضوي حسن