شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشات متنوعة بثقافة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث ناقشت حسناء ربيع بمكتبة الطفل والشباب بسنورس كتاب «جسمك من شعر رأسك إلى أصابع قدميك» للمؤلفة نوريا روكا الذي يتناول حياة الطفل منذ نشأته جنين مرورا بولادته ثم مراحل الطفولة وبعدها الشباب إلى أن يصل إلى الشيب، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب محاضرة دينية بعنوان «وصايا لقمان لابنه» للشيخ حمادة سيد تحدث فيها عن وصايا لقمان لابنه والتي تحث على الخير وتنهي عن الشر، وناقشت مكتبة جرفس الفرعية كتاب بعنوان «الكتابة العلمية» للدكتور شريف قنديل تناول الكاتب تاريخ علم الكتابة حيث كان القدماء قبل الميلاد يدونون الكتابة على الطفلة والأحجار والجلود ثم على النباتات ثم أوراق البردي.

ناقشت مكتبة الطفل والشباب بطامية كتاب عنوان «أبناء ابي بكر الصديق» لأمل عشري ضمن المشروع الوطني للقراءة، بينما نظم بيت ثقافة ابشواي حلقة نقاشية حول كتاب «موسى والرجل الصالح» لعبدالحميد جودة السحار عن إحدى قصص سورة الكهف في القرآن الكريم والتى تتناول كيف أوضح الرجل الصالح لسيدنا موسى أحكام الله الخفية عن البشر، بينما نظمت مكتبة اللاهون مناقشة كتاب «علامات يوم القيامة» للمؤلف الحافظ ابن كثير ناقشته سماح محمد وتحدثت عن علامات يوم القيامة، وكان أهم ما جاء به خروج المسيح الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة من الأرض ونزول عيسي ابن مريم من السماء.