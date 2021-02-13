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تضامن الإسماعيلية يوزع 8 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية ودور الأيتام والمسنين

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية التضامن الإجتماعي بالتعاون مع جمعية الأورمان بتوزيع 8 طن لحوم كمرحلة ثانية على الأسر الأولى بالرعاية ودور المسنين ودور رعاية الأيتام بجميع أنحاء المحافظة على مدار 5 أيام.

جاء ذلك بحضور ممثلي جمعية الأورمان والإدارات والوحدات الإجتماعية وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع العبء عن كاهل المواطن وتفعيل التواصل الدائم مع المواطنين

وصرحت مها الحفناوي مديرة مديرية التضامن الإجتماعي أنه كان قد تم وصول 10 طن من جمعية الأورمان لتوزيعها بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، مشيرة أن المرحلة الأولى كان قد تم توزيعها على الكنائس بإجمالي 2 طن والتي تزامن معها الأحتفالات بعيد الميلاد المجيد للأخوة الأقباط .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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