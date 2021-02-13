شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن الإسماعيلية يوزع 8 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية ودور الأيتام والمسنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية التضامن الإجتماعي بالتعاون مع جمعية الأورمان بتوزيع 8 طن لحوم كمرحلة ثانية على الأسر الأولى بالرعاية ودور المسنين ودور رعاية الأيتام بجميع أنحاء المحافظة على مدار 5 أيام.

جاء ذلك بحضور ممثلي جمعية الأورمان والإدارات والوحدات الإجتماعية وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع العبء عن كاهل المواطن وتفعيل التواصل الدائم مع المواطنين

وصرحت مها الحفناوي مديرة مديرية التضامن الإجتماعي أنه كان قد تم وصول 10 طن من جمعية الأورمان لتوزيعها بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، مشيرة أن المرحلة الأولى كان قد تم توزيعها على الكنائس بإجمالي 2 طن والتي تزامن معها الأحتفالات بعيد الميلاد المجيد للأخوة الأقباط .