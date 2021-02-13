شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: لم نلتفت لتصريحات تركيا..ونرصد يوميا كل ما يذاع على قنوات قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سامح شكرى، وزير الخارجية، عن تعجبه من تصريحات تركيا حيال أعمال منتدى الصداقة "فيليا" الذى انعقد في أثينا، قائلا: "استغربت من تصريحات تركيا.. الاجتماع أكد أن الغرض هو التعاون والخير لشعوب الدول وليس مواجهة من أى أحد".

أضاف شكرى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، قائلا: "نستغرب من رد فعل تركيا حيال المنتدى، ولكن هذا شئ لم نعطيه أى وزن أو التفتنا إليه".

وتابع وزير الخارجية: "نحن عندما نلتزم بوثيقة ونوقع عليها فدائما نحترم هذه الالتزامات ونوفيها، ومصر قامت بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وألغت حظر الطيران، وسعينا أن تقعد اللجان الثنائية للتباحث فيما بين الطرفين بخطوات محددة لتفعيل بنود اتفاق العلا".

وأضاف وزير الخارجية: "نحن بصدد تحديد موعد الإجراءات الثنائية، وأيضا التقييم إلى أى مدى هناك التزام بالتعهدات وتنفيذها من قبل الجانب القطرى، نحن نرصد شكل يومي كل ما يذاع على القنوات الإعلامية من دولة قطر وهي موثقة، حتى تكون محل مراجعة".