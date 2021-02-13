شكرا لقرائتكم خبر عن مطران سمالوط يترأس قداس الذكرى السادسة لاستشهاد 20 مسيحيا بليبيا بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، إحياء ذكرى استشهاد 20 قبطيا على يد تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا عام 2015، والمعروفون فى الكنيسة باسم "شهداء ليبيا"، عبر إقامة صلاة عشية وقداس يحضره الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بعد غد الاثنين 15 فبراير الجاري.

وقالت مطرانية سمالوط، فى وقت سابق: "بمشيئة الرب وإرادته الصالحة سوف تحتفل إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس كعادتها سنويًا بتذكار استشهاد آبائنا الأبرار شهداء مصر بليبيا الذين أعادوا لنا مجد آبائنا الشهداء العظام مقدمين دمائهم رخيصةً للذّودِ عن إيمانهم الأقدس واسم مسيحهم القدوس، وبهذه المناسبة المباركة سوف يرأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط مع لفيف من الآباء الكهنة خدمة صلاة العشية 14 فبراير 2021 الساعة السادسة مساءً والقداس الإلهى صباح الغد 15 فبراير الجارى، وذلك بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور(الشهداء)، والجميع مدعو لنوال البركة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة".

وفى 29 سبتمبر الماضي، استلمت مطرانية سمالوط، رفات الشهيد الأفريقى "ماثيو"، وجرى وضعه بمزار الشهداء داخل كنيسة شهداء الإيمان والوطن، فى قرية العور، وافتتحت مطرانية سمالوط العام الماضى متحف شهداء الإيمان فى ليبيا بكنيستهم "شهداء الإيمان والوطن"، والذى يضم "بانوراما توثيقية" عن رحلة الشهداء من الخطف إلى الذبح وحتى عودة الأجساد، بالوثائق والصور باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

ويضم مزار للشهداء داخله مقتنياتهم والنعوش التى حملت أجسادهم من ليبيا، ويضم المتحف "نصب تذكارى للشهداء" والذى تم نحته فى مدخل الكنيسة وهو تمثال كبير للسيد المسيح بارتفاع 4 أمتار، وأمامه منحوتات لـ 21 شهيدا تجسد وضعهم أثناء عملية ذبحهم، والذى قام بعملهم الدكتور جرجس الجاولى أستاذ النحت الميدانى كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا.

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابى قام فى منتصف فبراير من عام 2015، بالإعلان عن قتل عمال المنيا الأقباط المختطفين وعددهم 20 عاملا.

وقدم الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، فى وقت سابق طلبا لمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل يطلب فيه استلام العينة المتحفظ عليها لأحد ضحايا حادث ذبح 21 شخصا بدولة ليبيا، والذى لم يستدل على أهليته وملقب بماثيو الأفريقى وقد جرى تسليم الرفات لممثل المطرانية.