شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أساقفة يزورون الأنبا بيمن للاطمئنان على صحته عقب إجرائه عملية فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى كل من الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا كاراس أسقف عام المحلة، زيارة اليوم إلى الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، فى دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة، للاطمئنان على صحته، عقب إجراءه عملية تركيب 3 دعامات فى القلب، وأعقبة زيارة أخرى لوفد من كهنة إيبارشيته للاطمنئان عليه.



وفد من الكهنة

كان الأنبا بيمن، أسقف قوص ونقادة، اعلن الثلاثاء الماضى، أنه أجرى قسطرة تشخصية وتركيب 3 دعامات بالقلب، بمركز الدكتور مجدى يعقوب بأسوان، مشيرا إلى أنه يقضى فترة النقاهة بدير الملاك ميخائيل، وطالب بعدم الازعاج بالزيارات وطمأن الأنبا كل محبيه على استقرار حالته، كما قدم الشكر للأنبا هدرا مطران أسوان على رعايته الكريمة له.

وقال الأنبا بيمن في بيان له:"أحيطكم علما بأنني قمت بزيارة لنيافة المطران المكرم الأنبا هدرا بمطرانية أسوان، واقترح أن أقوم بعمل مراجعة طبية بمركز د. مجدي يعقوب، وبالفعل أجريت فحوصات يوم السبت تحاليل وأشعة مقطعية وكان رأي الأخصائي إجراء قسطرة تشخيصية لمعرفة حالة الشرايين والدعامات الموجودة وهذا ما تم الأمس الاثنين وقام بتركيب ثلاثة دعامات".

وتابع: "أشكر الله أنا بخير وحاليا في دير الملاك ميخائيل، شكرا لإلهنا الصالح الذي ابقي لنا بقية وشكرا لحبيبنا الأنبا هدرا، ولكل أولادة علي تعبهم معنا، وشكرا لكم جميعا لصلواتكم المقبولة أمام الله، أذكروني في صلواتكم وارجو أن تعفوني من الزيارات نهائيا ولقائنا يوم الخميس القادم على "زووم" 7 مساءا".