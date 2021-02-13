شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ثيودروس يكرم الرئيس الشرفى للمجلس الطائفى بالروم الأرثوذكس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، القداس الألهى في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر في القاهرة.

وقال الأنبا نقولا المتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، فى بيان اليوم، خلال القداس الإلهي كرم البابا ثيودروس، الرئيس الشرفى للكنيسة والمجلس الطائفى العام للروم الأرثوذكس الناطقين بالعربية روبير حصني، وقدم له عصا الرعية الخاصة به تقديرًا لما قدمه من مساندة للبطريركية في عهد بطريركان سابقان، البابا البطريرك بارثنيوس الثالث والبابا البطريرك بتروس السابع، وفي عهده (البابا البطريرك ثيودروس الثاني). وكذلك لمجهوداته وخدمته للكنيسة خلال ترأسه لها.

وأضاف الأنبا نقولا، تم التكريم بحضور، القنصلة العامة لليوناني في القاهرة، كلود نقاش ورئيس المجلس الطائفى العام، ميشيل هرموش رئيس جمعية القديس جرجس السابق، رئيس كنيسة القديس نيقولاس بمصر الجديدة، المطران چورچ ظريفه رئيس كنيسة القديس نيقولاوس في مصر الجديدة، والمطران سلامة انيس رئيس كنيسة القديس نيقولاوس في بورسعيد، وعفيف بشرى نيابة عن اللواء سمير بشرى رئيس كنيسة القديس نيقولاوس والقديس جيورجيوس في دمياط، وكريستيان توفيق رئيسة جمعية القديس جرجس الخيرية، و مكرم لطيف رئيس الجمعية الخيرية بالقاهرة، وأارلت منصف رئيسة جمعية الراعى الصالح.























