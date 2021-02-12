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يعني إيه كلمة وطن بثقافة أسيوط

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سحر المليجي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقد بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة محاضرة تثقيفية بعنوان «يعني ايه كلمة وطن» حاضرها الدكتور أحمد مصطفى على والذي قدم رؤية جوهرية حول مفهوم المواطنة لدى الشباب وترسيخ المفاهيم الصحيحة وأيضا لمحات من بعض الشخصيات الوطنية المؤثرة في التاريخ المصري.

قدم بيت ثقافة القوصية أمسية شعرية بعنوان «في رحاب الأدب» ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب ببيت ثقافة القوصية برئاسة الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادي الأدب بالقوصية، بمشاركة نخبة من أدباء الصعيد منهم الشعراء عبدالغنى مسعود، أحمد كامل، وجية محى الدين، ناجح سمعان، زاهر وديع، تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت بين الفصحى والعامية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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