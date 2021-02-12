شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: النبي نهى عن قبول الهدايا المرتبطة بالوظيفة العامة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نهى عن قبول الهدايا المرتبطة بالوظيفة العامة.

وتابع «علام»، خلال لقائه المتجدد أسبوعيًا مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا ينبغى تبرير الفساد بأسماء مستساغة، مثل الذي يبرر المشروبات المحرمة على أنها مشروبات روحية، كأنها تغذي الروح.

وأضاف المفتي: «لا نعني بالأسماء ولكن نعني بالمسميات والأوصاف، والأحكام مبنية على الأوصاف، فالخمر سُمي بهذا الاسم وقت نزول التشريع الذي نزل في تحريم الخمر».

وأوضح مفتي الديار المصرية أن مقولة «النبي قبل الهدية»، من المبررات التي يغلف بها قبول الرشوة، متابعًا: «نتمنى ألا تكون هذه المبررات موجودة في ثقافتنا».