شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: هناك ربط وثيق في القرآن بين سد الاحتياجات والجانب الأخلاقي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هناك ربطًا وثيقًا في القرآن بين سد الاحتياجات والطلبات، وبين الجانب الأخلاقي.

وتابع «علام»، خلال لقائه المتجدد أسبوعيًا مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التنمية تعني تحسين وتطوير وتجويد سد حاجات الفرد والمجتمع، ولابد أن يواكب ذلك منظومة لمواجهة الفساد واجتثاثه وكبحه.

وأضاف: «الرسول صلى الله عليه وسلم قصد أن يكون مواجهة الفساد أمر دولة، وأنه في البيئة البسيطة كان النبي على رأس الدولة وولي الأمر، وكان يتصرف كمُبلِّغ شرعي للشرع الشريف عن ربه، وكان يحكم بين الخصوم وكان على رأس القضاة».

وأوضح مفتي الديار المصرية أن النبي عندما كان يتعامل في أمر الحرب والاقتصاد والسياسة العامة كان يتصرف بمقتضى أنه ولي أمر المسلمين وحاكم وإمام.