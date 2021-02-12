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دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بمراكز شباب مدينة فوه

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بمراكز شباب مدينة فوه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مركز شباب العلوي بمدينة فوه دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية، شارك فيها العشرات من الشباب والفتيات وعدة مراكز شباب بإدارة شباب فوه، وشارك في تدريبهم أطباء متخصصون من الإدارة الصحية بفوه، حيث تم تدريبهم على الإسعافات الأولية عمليًا، وذلك تحت إشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ.

تمت الدورة التدريبية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد بين المتدربين.

دوره تدريبيه في الاسعافات الاوليه
دوره تدريبيه في الاسعافات الاوليه
دوره تدريبيه في الاسعافات الاوليه
دوره تدريبيه في الاسعافات الاوليه
دوره تدريبيه في الاسعافات الاوليه
دوره تدريبيه في الاسعافات الاوليه
دوره تدريبيه في الاسعافات الاوليه
دوره تدريبيه في الاسعافات الاوليه
دوره تدريبيه في الاسعافات الاوليه
دوره تدريبيه في الاسعافات الاوليه
دوره تدريبيه في الاسعافات الاوليه
دوره تدريبيه في الاسعافات الاوليه

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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