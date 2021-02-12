شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة.. ويحذر باستبعاد المقصرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنذارًا باستبعاد المقصرين من مسؤولي المحليات.

وكلف محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة أسوان بضرورة فرض السيطرة والانضباط من خلال التواجد الميدانى لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء لتكثيف أعمال النظافة العامة.

وكان المحافظ أبدى استياءه خلال جولته، اليوم، بعد رصده العديد من السلبيات والمخالفات وخاصة تدني مستوى النظافة العامة وانتشار الباعة الجائلين والمحلات العشوائية، والتي شملت العديد من المناطق والأحياء السكنية بنطاق أحياء شرق وغرب المدينة، بداية من ميدان الشمالى وحتى ميدان الحدادين، تضمنت طرق وشوارع خان أسوان والسماد والشادر والنفق، بالإضافة إلى تفقد سويقات فاطمة الزهراء بالحكروب والشادر بالحصايا.