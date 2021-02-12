شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر في ختام التعاملات في السوق المصري لتعوض جزءًا من خسائره الصباحية، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 وباقي الأعيرة بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب ، وذلك بفعل الارتفاع الجزئي في أسعار الذهب في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر بختام التعاملات

سعر الذهب في مصر سعر الذهب صباح اليوم سعر الذهب مساء اليوم الارتفاع سعر جرام الذهب عيار 24 905 908 3 سعر جرام الذهب عيار 21 793 795 2 سعر جرام الذهب عيار 18 679 681 2 سعر الجنيه الذهب 6344 6360 16

أسعار الذهب عالميًّا مساء اليوم

قلص سعر الذهب من خسارته صباح اليوم فبدأ سعر الذهب في البورصات العالمية بسعر افتتاحي قدره 1826.8 دولار، وارتفع السعر إلى 1821.35 دولار إلا أن سعر الذهب انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 1810.25 دولار وليرتفع في حوالي الساعة العاشرة مساء اليوم عند 1818.85 دولار مقلصًا من خسائره الصباحية، وانعكست تلك التقلبات في أسعار الذهب عالميًا على سعر الذهب في مصر اليوم .