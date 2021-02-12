شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر في ختام التعاملات في السوق المصري لتعوض جزءًا من خسائره الصباحية، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 وباقي الأعيرة بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب ، وذلك بفعل الارتفاع الجزئي في أسعار الذهب في البورصات العالمية.
أسعار الذهب اليوم في مصر بختام التعاملات
|
سعر الذهب في مصر
|
سعر الذهب صباح اليوم
|
سعر الذهب مساء اليوم
|
الارتفاع
|
سعر جرام الذهب عيار 24
|
905
|
908
|
3
|
سعر جرام الذهب عيار 21
|
793
|
795
|
2
|
سعر جرام الذهب عيار 18
|
679
|
681
|
2
|
سعر الجنيه الذهب
|
6344
|
6360
|
16
أسعار الذهب عالميًّا مساء اليوم
قلص سعر الذهب من خسارته صباح اليوم فبدأ سعر الذهب في البورصات العالمية بسعر افتتاحي قدره 1826.8 دولار، وارتفع السعر إلى 1821.35 دولار إلا أن سعر الذهب انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 1810.25 دولار وليرتفع في حوالي الساعة العاشرة مساء اليوم عند 1818.85 دولار مقلصًا من خسائره الصباحية، وانعكست تلك التقلبات في أسعار الذهب عالميًا على سعر الذهب في مصر اليوم .
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الوضع في مصر
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اصابات
171,993
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تعافي
133,707
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وفيات
9,857