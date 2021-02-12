شكرا لقرائتكم خبر عن الرسم بالكولاج ومناقشات أدبية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث نظم قصر ثقافة المنيا ورشة فنون تشكيلية بعنوان «الرسم بقصاصات الورق الملون أو فن الكولاج» مع الفنانة سحر عبدالمحسن، إلى جانب محاضرة تثقيفية بعنوان «جغرافية التوسع العمرانى والحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة» حاضرها الدكتور محمد البدرى، أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة المنيا، كما يواصل القصر فعاليات الورشة الفنية ضمن «مبادرة صنايعية» مصر وذلك في إطار حرص الهيئة في الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار وكيفية تنميتها وتدريب جيل جديد من الشباب على حرف يستفيد منها، والتى تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية بفرع ثقافة المنيا.

من خلال أنشطة الأونلاين ناقش بيت ثقافة دير مواس كتاب بعنوان «عجائب التصميمات الهندسية» من تأليف ديفيد جيفرس والذي يتناول فيه التصميمات المعمارية الضخمة وتطورها منذ القدم والأشكال الهندسية الحديثة والتي تمثل أعمالا إعجازية هندسية- ناقشه حمادة عبدالرحمن، ونظم بيت ثقافة صندفا أمسية شعرية في ذكري شاعر «علي الجارم»، قدمها فولي أحمد عبدالغفار، وتحدث عن مولده والبيئة التي أثرت في حياته وأشعاره، كما ناقشت مكتبة العمارية الغربية كتاب بعنوان «الغذاء داء ودواء» تأليف د. هانى حجاج، ناقشته جيهان خيرى عبدالغنى.