شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة القليوبية تناقش «العنف ضد المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم قصر ثقافة بهتيم محاضرة بعنوان «العنف ضد المرأة» القتها د. داليا عثمان، مسؤول الوعي الصحي بحي شرق شبرا الخيمة، أوضحت خلالها تعريف العنف ضد المرأة على أنّه أي سلوك عنيف يمارس ضدّها، ويقوم على التعصّب للجنس، ويؤدّي إلى إلحاق الأذى بها على الجوانب الجسديّة، والنفسيّة، والجنسيّة، ويُعدّ تهديد المرأة بأيّ شكل من الأشكال، وحرمانها، والحدّ من حريتها في حياتها الخاصّة أو العامة من ممارسات العنف، ويشكّل العنف ضدّ المرأة انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الإنسان؛، فهو يمنعها من التمتّع بحقوقها الكاملة، ويجدر بالذكر أنّ عواقب العنف ليس على المرأة فقط، بل تؤثّر أيضاً على الأسرة والمجتمع بأكمله، وذلك لما يترتّب عليه من آثار سلبية اجتماعيّة، واقتصاديّة، وصحية وغيرها، والعنف ضدّ المرأة لا يرتبط بثقافة، أو عرف، أو طبقة اجتماعيّة بعَينِها، بل هو ظاهرة عامة.

عقد نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر أمسية أدبية لمناقشة الأعمال القصصية لأعضاء النادي، أدارها د. محمد السيد إسماعيل، بدأت بمناقشة لقصتين بعنوان «النوافذ الزرقاء، و«لمس السحاب» لمصطفى محمد، ثم قصتين بعنوان«كيلو لحمه، إعلام البحر» لمجدي صالح، واختتم اللقاء بمناقشة «أهل الله، البرزخ، العريس والحذاء» لصابر قدح، وذلك بمقر مكتبة طحانوب، بينما أقامت المكتبة العامة بقصر ثقافة بنها معرض كتب لمؤلفات الأديب شوقي ضيف، تضمن مجموعة من العناوين عن تاريخ الأدب العربي على مر العصور، يذكر أن المعرض مستمر حتى ٢٨ فبراير الجاري، إلى جانب تنظيم نادي المرأة بالقصر لورشة تعليم كروشية.

في إطار النشاط أونلاين، قدم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة كفر شكر محاضرة بعنوان «البحث عن الملفات» للمدربة شيماء مخيمر، كما أعد بيت ثقافة طوخ محاضرة بعنوان «دور وسائل الإعلام في تشكيل هوية الطفل العربي» لعيسى عوض، بينما قدم نادي الأدب ببيت ثقافة القلج قصيدة للشاعر سمير صبري، إلى جانب تنظيم ورشة حكي لقصة «جزيرة القمح» بصوت علا على ببيت ثقافة قها.