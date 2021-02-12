شكرا لقرائتكم خبر عن رفض الذهاب للكشف على زوجته.. مواطن يعتدي على طبيب ويحطم سيارته ببني سويف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض طبيب بمستشفى عزل الواسطى المركزى شمال بنى سويف للاعتداء بالضرب من قبل شخص، حيث قام بتحطيم سيارته بالطوب والحجارة لرفض الأول الذهاب معه للكشف على زوجته المريضة بالمنزل.

بدأت الواقعة، عندما قام شخص بالذهاب إلى منزل الطبيب والقيام بتحطيم سيارته باستخدام الطوب والحجارة، وعندما توجه إليه الطبيب باللوم: «عيب كده أنا هابلغ الشرطة عليك»، قال له: «انزل لى تحت»، وبنزول الطبيب للتحدث إليه اعتدى عليه بالضرب وسط صراخ زوجته، ما استدعى الطبيب لتحرير محضر ضده «م.ع» يتهمه فيه بالتعدي عليه وتحطيم سيارته بسبب عدم الذهاب معه للكشف على زوجته.

كان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، تلقى بلاغا من مركز شرطة الواسطى شمال بنى سويف يفيد بحضور رفعت رمضان، أخصائى باطنة بمستشفى الواسطى المركزى، مقيم قرية بنى حدير، لتحرير محضر ضد «م.ع» يتهمه بتحطيم سيارته أمام منزله والاعتداء عليه، مقدما فيديو بالواقعة.

وذكر الطبيب بمحضر التحريات أنه كان يستعد للذهاب إلى عمله بمستشفى الواسطى، وفوجئ بشخص يطالبه بالذهاب معه للكشف على زوجته، مشيرا إلى أن زوجته أخبرت المواطن بأن زوجها الطبيب متأخر عن العمل، ونصحته باصطحاب زوجته المريضة إلى أحد المستشفيات أو طلب الإسعاف.

وتناول الطبيب على صفحته على «فيس بوك» فيديو الواقعة، الذي ظهر به قيام أحد الأشخاص بالترك على بوابة المنزل وقيامه بتكسير سيارة الطبيب، لرغبة المواطن في اصطحاب الطبيب للكشف على زوجته داخل منزله، إلا أن الطبيب أخبره بأن لديه نبطشية عمل داخل مستشفى العزل.

وتحرر محضر رقم 848 إدارى الواسطى وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.