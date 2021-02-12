شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أماكن الوحدات الصحية المدرجة لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالسويس الأماكن البديلة لتقديم الخدمات الصحية للمراكز والوحدات الصحية لحين الانتهاء من المراكز التي يتم التطوير فيها استعدادا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأعلنت صحة السويس عن التسجيل وفتح الملفات يومياً في جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية من الساعة الـ٩: ٢ ظهراً، استعداداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل بمحافظة السويس.

والمراكز المقدمة فيها الخدمات هي كالآتي في الجداول التالية.

ننشر المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات استعدادا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل

ننشر المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات استعدادا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل

ننشر المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات استعدادا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل