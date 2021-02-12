شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحي «جزيرة الحياة» بثقافة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عرض مسرحي للأطفال بعنوان «جزيرة الحياة» على مسرح فوزى فوزى «المسرح الصيفى» بفرع ثقافة أسوان، ضمن شرائح المسرح، بطولة سيف أسامة، يوسف أشرف، محمد محسن، مازن ياسر، شيماء رجب، مروة صالح، مينا صبحي، شفاء ماهر، تأليف حسام عبدالعزيز، استعراض شعبان محمد، ديكور حسن محمد، تنفيذ ديكور أحمد السودانى ومحمود كشك، إضاءة محمود فتحى وباسم محمد عيد، مخرج مساعد محمد موسى، إخراج محمد عبدالمنعم محمد.

تدور فكرة العرض حول الطفل بليد الذي يكره العلم والتعليم فتظهر له مجموعة من الكتب الذي تخبرة عن كنز موجود في كهف الأماني داخل جزيرة الحياة، ولكن بشرط وهو أن يذهب مع الكتاب في رحلته داخل الجزيرة، ويذهب بليد إلى الجزيرة للبحث عن كهف الأماني ويواجه بعض الصعوبات والمخاطر ولكن بمساعدة الكتاب ينتصر على هذه الصعوبات إلى أن يفقد كتابه في نهاية الرحلة، وينجح في الاختبار الأخير ويطلب منه الحكيم طلب أمنيته وجائزة لاجتيازه تلك المخاطر والصعوبات فيتمنى أن يعود له الكتاب مرة أخرى .

جاء العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج عمرو حمزة مخرج، مهندسة الديكور نهاد السيد، الكاتب المسرحي بكرى عبدالحميد، مدير عام الفرع.