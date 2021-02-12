شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة الغربية» تناقش خطورة إدمان المخدرات على الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت جيهان على، مدرس علم النفس، أن أسباب لجوء الشباب لتعاطي المخدرات كثيرة ومتعددة، منها ما هو نفسي، واجتماعي، وأسري، مشيرة إلى أن خطورة الإدمان لا تقع فقط على كاهل الشباب المتعاطي، بل تمتد إلى جميع أفراد الأسرة والمجتمع بأسره، وقالت خلال محاضرة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة ببيت الفريق سعد الدين الشاذلي بمدينة سمنود بمحافظة الغربية: «أحيانا قد يتعرض الشباب لضغوط كبيرة، تدفعهم في العديد من الحالات للهروب من مشكلاتهم إلى واقع افتراضي، قد ينتهي بإيداعهم في مصحة لعلاج الإدمان، أو الإقبال على الانتحار».

وحذرت أخصائية علم النفس من الخلافات الأسرية، مؤكدة أن معظم الدراسات أشارت بأنها السبب المباشر في لجوء الشباب إلى الإدمان، وطالبت الأسرة بعدم الزج بأبنائهم في مشاكلهم الخاصة، وتابعت: «هناك أسباب كثيرة لإدمان الشباب، منها البطالة، وأصدقاء السوء، وبالطبع غياب الوازع الديني، وعدم وجود قدوة حسنة في حياة الشاب»، واستطردت: «لابد للآباء من احتواء الأبناء، والاستماع لمشاكلهم عن قرب، وعدم تهميش أدوارهم داخل محيط الأسرة».

واختتمت حديثها بتوجيه بعض الوصايا للشباب، ومن بينها ضرورة التعرف على مستجدات الأمور، والتطور مع سوق العمل، مع التأكيد على أهمية أخذ قسط وافر من التعليم، ومن الدورات التأهيلية والتدريبية، كي يتسنى لهم ايجاد فرص عمل مناسبة تضمن لهم العيش الكريم.