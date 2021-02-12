شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 701 حكم قضائي في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، الجمعة، حملاتها لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة الصادرة، واستهدفت ضبط الهاربين والخارجين على القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وبحسب بيان، الخميس، أسفرت الحملة عن تنفيذ 701 حكم قضائي ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث جرى تنفيذ 2 حكم جنايات و142 حكمًا بالحبس الجزئي، و26 حكم حبس مستأنف، و364 غرامة، و167 مخالفة متنوعة.