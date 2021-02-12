شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يوجه بتسويق الخدمات الأكثر رواجًا وتميزًا بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، فريق عمل مركز تسويق الخدمات الجامعية، بالتركيز على التسويق للخدمات الأكثر رواجًا وتميزًا بالنسبة للجامعة، والتي تتناسب مع مطالب السوق الخارجية.

جاء ذلك- بحسب بيان صحفى صادر اليوم عن المركز الإعلامى للجامعة- خلال لقاء رئيس الجامعة بفريق عمل مركز تسويق الخدمات الجامعية، لمتابعة وتقييم ما تم إنجازه من تكليفات ورصد الخدمات الجامعية المتاحة للعمل بها في الوقت الحالي، والوقوف على الفرص التسويقية التي يمكن عرضها للشراكة مع المجتمع الخارجي والمستثمرين، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة والمجتمع، والدكتورة ريهام فاروق، مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، وفريق عمل المركز.

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة العمل على تسويق خدمات الجامعة المتعلقة بالدورات التدريبية والوحدات الإنتاجية ذات الطابع الخاص داخل الجامعة، مثل وحدة الحرف والصناعات، وكذلك المعامل المركزية، ووحدات الاستشارات العلمية وغيرها.

وقالت الدكتورة ريهام فاروق، إنه سيتم تحسين الخدمات الإنتاجية الخاصة بالجامعة وتطوير بعض الخدمات النوعية الأخرى، والتي تشمل أيضا المشروعات والكليات الجاري إنشاؤها لتكون تحت مظلة تسويقية مستمرة على مدار زمني طويل، لضمان الاستفادة منها لتنمية الموارد الذاتية والبشرية الخاصة بالجامعة على كل المستويات الأكاديمية والإدارية.