شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى ثقافي وعروض فنية بثقافة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقد نادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط ملتقى ثقافي أدبي تحت عنوان «الترجمة الأدبية.. أنواعها وخصائصها» أدارها الشاعر على عبدالرازق، حاضرها الدكتور سعيد أبوضيف والشاعر المترجم محمد شافع، بمقر قاعة الإجتماعات بالقصر، بدأت فعاليات الملتقى بتعريف الترجمة الأدبية واستراتيجية الترجمة من نقل النص من اللغة إلى اللغة الأخرى، حيث أوضح أبوضيف بعض مفاهيم الترجمة الأدبية من خلال بعض الرموز والدلالات التي تتعلق باللغة، كما قدم لمحات من بعض الروايات التي تمت ترجمتها.

وأضاف شافع شرحاً تفصيليا عن أنواع الترجمة الأدبية وإشكالات الترجمة الأدبية وأهميتها، كذلك ناقش علاقة الترجمة الأدبية بالثقافة، واختتم الملتقى بمناقشة أعمال الأعضاء وإلقاء الضوء على بعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة.

بينما قدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية، بقيادة المدرب محمود يحيي، إشراف الفنان عمرو عبدالمحسن، تضمن العديد من التابلوهات التراثية منها رقصة العصا والتنورة والحجالة والتي نالت إعجاب الجمهور، كما قامت فرقة بيت ثقافة القوصية بعرض فني لفرقة القوصية للإنشاد الديني التي قدمت من خلاله مجموعة من الأناشيد الدينية منها «قمر سيدنا النبي» و«محمد يا رسول الله».