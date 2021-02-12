شكرا لقرائتكم خبر عن «كوكب الشرق مشاهد لا تُنسى» بالمركز الثقافي بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمركز الثقافى بطنطا أمسية شعرية وفنية تحت عنوان «كوكب الشرق مشاهد لاتنسى»، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى رحيل سيدة الغناء العربى أم كلثوم، أدار الندوة الشاعرة سماح مصطفى، وفى حضور الشاعر عز الدين خلاف، والإعلامى والشاعر محمد درة.

بدأت الأمسية بنبذة عن حياة أم كلثوم.. ولدت فاطمة لأسرة متواضعة في قرية ريفية تسمى طماي الزهايرة، في مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، كان والدها الشيخ إبراهيم، إمام ومؤذن لمسجد في القرية، ووالدتها فاطمة المليجي، ربة منزل.. تضاربت مصادر تاريخ ميلادها الدقيق، فبعض المصادر تشير إلى أن تاريخ ميلادها يعود لتاريخ 30 ديسمبر 1898م، ومصادر أخرى ترجح أن ميلادها يرجع لتاريخ 4 مايو 1908م وهو المذكور في سجل مواليد المحافظة.. عاشت العائلة في مسكن صغير مُشيد من طوب طيني، وكانت حالة الدخل المادي للأسرة منخفضة، حيث إن المصدر الرئيسي للدخل هو أبوها الذي يعمل مُنشدًا في حفلات الزواج للقرية.. وأضافت أنه خلال عهد الملك فاروق مُنحت نيشان الكمال ولقب صاحبة العصمة، ومُنعت أغانيها من الإذاعة بعد ثورة الضباط الأحرار، إذ كانت تعتبر من مطربي العهد الملكي.

كما تعتبر أغنية «إنت عمري» هي أول أغنية تجمعها بالموسيقار محمد عبدالوهاب، وغنت «رسالة إلى عبدالناصر» في رثائه بعد وفاته.

واستمر عطاء أم كلثوم وعمرها حوالى الـ 70 عاما، وغنت مئات الأغنيات والقصائد معبرة فيها عن كل حالات العشق وعشق مصر والعروبة والعشق الإلهى ومدح نبينا الكريم.

اختتمت الأمسية بعرض لمواهب المركز في الغناء أحمد أبوخطوة وحنين الشاطر ويوسف وليد ومحمد مصطفى في استضافة لعازف العود الفنان مجدى حافظ بباقة من أروع وأجمل ما تغنت به أم كلثوم وتنوع رائع بين الغناء والشعر.

وقدم نادى السينما بالمركز فيلما وثائقيا عن حياة سيدة الغناء العربى احتفاءً بذكرى رحيلها.