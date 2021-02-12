شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تنمية قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية أونلاين، حيث قدم بيت ثقافة الروضة ورشة فنية للأطفال قدمها صبحي سيف الدين، والذي بدأ في تنفيذ مقلمة من زجاجة بلاستيك وبعض أوراق الفوم، أما عن «الوقاية والعلاج من مرض شلل الأطفال» فهذا ما تناوله الدكتور محمد يوسف قنديل ضمن نشاط بيت ثقافة شبرا بخوم، وتناول الحديث عن تعريف مرض شلل الأطفال، وكيف نقي أطفالنا منه وجهود الدولة المبذولة للقضاء على هذا المرض.

عقدت المكتبة العامة بشبين الكوم محاضرة تمكين ثقافي بعنوان «كيفية تنمية قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة» ألقتها نشوى السقا، تناولت الحديث عن أن ذوي الاحتياجات الخاصة يكون لديهم قصور في إحدى القدرات، ولكن يتفوقون في قدرة أخرى، فمن الواجب معرفة أي القدرات التي يتميزون بها وننميها، ويجب تطوير قدراتهم لدمجهم بين أفراد المجتمع، كما قدمت مكتبة منشأة سلطان الثقافية محاضرة ضمن نادي تكنولوجيا المعلومات بعنوان «التعامل مع الملفات والمجلدات»، تناولت الحديث سميحة رشيد عن حلقة جديدة من سلسة التعرف على ويندوز 7، وأوضحت كيف يتم إنشاء الملفات ونسخها والتعامل معها.

أقامت مكتبة رملة الأنجب محاضرة بعنوان «حقوق المرأة»، تناولت الحديث نورا محمد عن الحقوق التي كفلها الدستور للمرأة وعن أهمية دور المرأة في المجتمع، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بأشمون ورشة حكي للأطفال بعنوان «التنمر»، وتناولت الحديث فاطمة أبوجبل دكتورة تخاطر وتنمية بشرية عن أن التنمر صفة سيئة، ويؤدي إلى العنف من الأطفال الذين يتم التنمر ضدهم.