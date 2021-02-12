شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: منخفض جوي شديد البرودة يضرب البلاد اعتبارًا من الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تأثر البلاد بمنخفض جوي شديد البرودة متوقع، منتصف الأسبوع المقبل، بداية من الثلاثاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يصاحب المنخفض الجوي انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كل الأنحاء ورياح مثيرة للرمال والأتربة، كما يتوقع تساقط الأمطار على السواحل.

وأضافت هيئة الأرصاد: «سيتم التنويه وإصدار التحذيرات الجوية حال ثبوت النماذج العددية».

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس، غدا السبت، طقسًا مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وطقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وتشهد البلاد غدا السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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