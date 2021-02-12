شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "التأمين الصحى الشامل": النظام الجديد حلم كل مصرى ويحقق عدالة اجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام صادق المدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل، هو حلم كل مصرى، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن كل مصرى له الحق فى العلاج بجودة عالية، ويحصل على نفس الخدمة التى يحصل على المواطن الذى يلجأ لمستشفيات القطاع الخاص.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي حسام الدين حسين ودينا عبد الكريم ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "لدينا 7 مستشفيات و32 وحدة صحية تم رفع كفاءتهم بالكامل ضمن المشروع، وتم عمل 50 ألف فحص و11 ألف تردد على العيادات، وقد حققت نجاحا كبيرا في بورسعيد".

وقال: "التجربة في بورسعيد فاقت التوقعات، وكان هناك العديد من التحديات، ورب ضارة نافعة، فجائحة كورونا كانت سببا في رفع كفاءة المنشآت الصحية والاهتمام بالوضع الصحي، وأكثر الأشياء التي ركزنا عليها هو توفير رعاية صحية كاملة، حيث كان المواطنين في بورسعيد، يلجأون إلى الخروج خارج محافظتهم لإجراء بعض العمليات، والآن تم توفير 98% من العمليات داخل محافظة بورسعيد ضمن المبادرة".