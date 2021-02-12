شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: العلاقات المصرية الأمريكية وثيقة واستراتيجية منذ 4 عقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية الأمريكية وثيقة واستراتيجية منذ 4 عقود، وتحمل كثيرا من أوجه التعاون، مؤكدا أن مصر على اتصال دائم مع الإدارة الأمريكية من خلال القنصليات أو على المستوى الوزارى.

وأضاف وزير الخارجية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب،:"الإدارة الأمريكية الجديدة لم توضح مواقفها إزاء العديد من القضايا الإقليمية، وعلينا أن نستكشفها، وعندما يتم تناولها نستطيع أن نقيمها والعمل سويا لتحقيق المصالح المشتركة، لا أرى أى مجال لأى قلق أو أى تفاؤل حتى الآن، ولكن إدارة العلاقات تتم بشكل طبيعى".

وتابع شكرى، أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مستمرة سواء كانت الإدارة القائمة ديمقراطية أو جمهورية، ودائما هناك رؤى مختلفة من مصر وأمريكا في مختلف القضايا، ولكن هذا الاختلاف لا يعني بأن هناك نوع من أنواع التباعد، وفى النهاية يتم الوصول إلى نقطة توافق فيما بين الدولتين، وكثيرا تكون نقط الاختلاف صائبة وفى النهاية يتم تقييم النتائج.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الاتصالات على مستوى السفارة المصرية في واشنطن، أو السفارة الأمريكية في القاهرة، ويتم التواصل مع المسئولين سواء في وزارة الخارجية أو مجلس الأمن القومى، مؤكدا: "دائما هناك طرح للقضايا والاهتمام بالعلاقة، ووضع الآليات للمستقبل، كما أن هناك الحديث حول كل القضايا الإقليمية التى تحظى باهتمام الإدارة المصرية والأمريكية سويا".