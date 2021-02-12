شكرا لقرائتكم خبر عن النقل ترد على الشائعات: "طريق الموت" مدرج بخطة تطوير الطرق وسينتهى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة النقل بيان اليوم، للرد على شائعة عدم إدراج أحد الطرق المسمى بـ"طريق الموت" ضمن خطة تطوير شبكة الطرق بالجمهورية، والتي تقوم بها الدولة، لتأمين المواطنين وتسهيل حركتهم على الطرق وحفظ أرواحهم من الحوادث.

وأشارت الوزارة ، إلى أن الشكوى المنشورة في احد الوسائل الإعلامية تحت عنوان "طريق الموت"، هي بخصوص عدم ادراج طريق المنصورة /دمياط مروراً بمركز شربين ومركز الزرقا ومركز فارسكور حتى دمياط ضمن منظومة التطوير وعدم وضع خطة لازدواجه .

وجاء رد الوزارة كالتالى:

1- الطريق مدرج بالفعل ضمن خطة التطوير و يتم تنفيذه على مراحل حيث ستنتهى المرحلة الاولي من المنصورة /شربين بطول كم هذا العام وسيتم البدء فى المرحلة الثانية من شربين/ الزرقا بطول 12 كم بخطة العام المالي 2021-2022 ، والبدء في المرحلة الثالثة الزرقا /فارسكور / دمياط بطول 28 كم بخطة العام التالى، ليتم الانتهاء من تطوير وازدواج الطريق بالكامل من المنصورة حتي دمياط بطول 62 كم عام 2023 .



2- بالاضافة الي ذلك سيتم البدء فى تطوير ورفع كفاءة طريق طنطا / المحلة / المنصورة / دمياط الغربى بطول 122كم، وهو احد المحاور الهامة بالدلتا التي تربط 3 محافظات الغربية والدقهلية ودمياط، والطريق الدولى الساحلى بور سعيد / دمياط / المنصورة الجديدة بطول 95 كم العام المالى القادم الذى يبدا فى شهر يوليو 2021 ، تلبية لمطلب نواب الشعب عن محافظة دمياط وأهالى دمياط ومحافظ دمياط.



3- تؤكد وزارة النقل وفي اطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية، علي انه يتم حاليا تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية، بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوي الخدمة علي الشبكة، وتوفير اعلي درجات الراحة والامان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق .