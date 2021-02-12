شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لن نتهاون فى حق من حقوق المصريين بقضية "سد النهضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تراعى مصالح شعبها ولا تتهاون أبدا فى حق من حقوق المصريين، وتعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على مصر والمصريين من قضية "سد النهضة".

أضاف شكرى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أنه في هذه المرحلة تبحث مصر عن اتفاق قانونى وملزم حول ملئ وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بشكل متكافئ، متابعا: "نحن نضع أنفسنا في موضع الجانب الإثيوبى ونسعى لتحقيق مصالحه في توليد الكهرباء، طالما يراعى الحفاظ على المياه، نحن منفتحين ووليس لدينا أى مشكلة، ونرى أن الموقف المصرى يحمل تطور منذ بداية المفاوضات، طالما هناك مراعاة للمصالح المشتركة".

وأوضح الوزير، أن الجانب المصرى طرح طرحا موضوعيا وعادلا وبه كثيرا من المرونة للتوصل إلى نتيجة في بداية المفاوضات، وتؤكد مصر على عزيمتها والتزامها بالتوصل إلى اتفاق في هذا الملف، مردفا: "نعلم جيدا أن هناك موانع فاصلة، ونحن ندرك خطورة وحجم الوقت، ومن الأفضل ألا نتكهن بشئ سلبي والمسار تحت رعاية الاتحاد الأفريقى ولدينا أمل بأن يستمر رئيس الكونغو في استئناف المفاوضات ونتطلع إلى التعاون مع السودان بعد تشكيل الحكومة الجديدة لوضع التصور حول الخطوات المقبلة في هذه القضية".