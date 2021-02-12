شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس غرفة السياحة السابق يكشف عن إغلاق ملف العمرة لمصر الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال إيهاب عبد العال نائب مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية السابق الخبير السياحى إنه تم غلق ملف العمرة بالنسبة لمصر وجميع الدول العربية وحتى الأعداد القليلة حرصا على سلامة المواطنين وعدم انتشار العدوى.

وأشار إلى أن هناك 4 دول أو 5 فقط وعلى رأسها دول ماليزيا وأندونسيا سمح لهم بأداء العمرة وبأعداد قليلة مضيفا: "هناك ترقب لقرار الحج والذى سيصدر خلال شهرين وسيتم اتخاذ قرار فور صدور القرار" .

وتابع عبد العال خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء DMCالذى يقدمة الاعلامى رامى رضوان أن جميع الأموال تم ردها للمواطنين من قبل شركات السياحة مضيفا أن شركات السياحة تعانى بشكل كبير من أزمات مالية منذ اكثر من عام .