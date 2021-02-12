شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن رشاد: الإذاعة سجلت لحظات استعادة الدولة من الإرهابيين فى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عبد الرحمن رشاد، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، أن لديه العديد من الكلمات التي يرغب في قولها في اليوم العالمي للإذاعة، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى تطوير وابتكار بشكل مستمر، ويجب على المذيعين المزيد من الالتزام بقضايا الناس والوطن، والالتزام باللغة العربية الفصحى ونطقها بطريقة واضحة حتى سيفهمها الجميع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية زهرة ببرنامج "خبر اليوم" الذي يذاع على قناة "on": "توليت منصب رئيس الإذاعة في وقت صعب، وهو أثناء ثورة 30 يونيو، وكان الإعلام المصري في مرحلة يقف إلى جانب الشعب المصري واستعادة هيبة الدولة بعد عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وبالتالي كانت الإذاعة متواجدة في كل مكان على مدار الساعة لمتابعة ما يحدث".

وقال: "كنا شهودا على فض اعتصامي النهضة ورابعة وتحريرهما، وتحرير منطقة كرداسة بالجيزة بعد أن كانت بؤرة خطرة تضم عشرات الإرهابيين، فكان مراسلو الإذاعة موجودين خلال كل تلك الأحداث، وكان الراديو حاضرا بقوة وينقل الأحداث أولا بأول وعرض الحقائق كاملة أمام الشعب وحقيقة تلك الجماعة الإرهابية".