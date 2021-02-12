شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الكلدانية يبحث مع نائب الفاتيكان التعاون فى الخدمة الكنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اليوم الجمعة، الأب بولس ساتي للفادي الأقدس المدبر البطريركي ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر، ومعه الأب مايكل سليم الفرنسسكاني، المطران كلاوديو لوريتي النائب الرسولي للفاتيكان بالكنيسة اللاتينية في مصر، وذلك في مقر إقامته في النيابة الرسولية بمصر، وتم في اللقاء بحث سبل التعاون في مختلف المجالات الرسولية والخدمية، بحسب بيان للطائفة الكلدانية اليوم.

وقد عّين البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان فى 6 أغسطس العام الماضى، الأب كلاوديو لوراتي، من المرسلين الكومبونيين، نائبًا رسوليًا جديدًا للكنيسة اللاتينية في مصر خلفا المطران عادل زكي.

ووُلد الأب لوراتي في مدينة كومو الإيطالية في 1962، وأكمل فيها دراسته الثانويّة. التحق برهبنة الآباء الكومبونيان لقلب يسوع، حيث درس الفلسفة واللاهوت، وفي عام 1985 أبرز نذوره الرهبانيّة المؤقتة. حصل على شهادة البكالوريوس في اللاهوت، من كلية تانغازا الجامعية في العاصمة الكينية نيروبي، وأبرز نذوره الرهبانيّة الدائمة في 27 آذار 1989.