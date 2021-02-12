شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يتفقد أعمال ترميم كنيسة قلب يسوع الكاثوليكية بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اليوم الجمعة، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، كنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة، لمتابعة وتفقد أحوال الرعية للكنيسة، ومتابعة اعمال ترميم و تجديد الكنيسة.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، فى بيان، إن الأنبا باخوم، ترأس القداس الإلهي بمشاركة القمص فرنسيس نوير والأب جورج سامي، راعيًا الكنيسة، والأب يوسف أسعد راعي كنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا، كما ألقى الأنبا باخوم كلمة العظة، مختتما الصلاة بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.

وقد أصدر الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركيّة الكاثوليكية، التي تضم كنائس الإسكندرية والقاهرة والدلتا، أمس الخميس، البرنامج الإحصائي لمعرفة تعداد الرعايا الكاثوليك في هذه المناطق.

وقال الأنبا باخوم، في دعوته لتدشين البرنامج الإحصائي، إنه تحت رعاية البطريرك، الأنبا إبراهيم أسحق، نطلق برنامجنا الإحصائي لكل أبناء الايبارشية، والذي يهدف الى العديد من المميزات، منها، إحصائية عددية لكل أبناء الايبارشية بكل البيانات الهامة من أعمار، مهن، وسائل للتواصل، غيره، وسهولة التواصل مع كل شعبنا الحبيب، للتفقد، وإنماء الحياة الرعوية.

وتابع الأنبا باخوم، من مميزات البرنامج الإحصائي أيضا، عمل قاعدة بيانات تساعدنا في العديد من أفكارنا الرعوية واحتياجات كل أبناء الإيبارشية، ولذا نرجو منكم جميعا الاهتمام وإملاء الاستمارة الملحقة، وتسليمها للاب الراعي بكنيستكم، بملاحظة أن الاستمارة هي فردية، أي لكل فرد من العائلة.