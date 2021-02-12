شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من إريتريا يزور كنيسة العذراء بمسار العائلة المقدسة فى سمنود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبلت كنيسة السيده العذراء والشهيد أبانوب بسمنود بالغربية، وهى إحدى إماكن مسار العائلة المقدسة، وفدا من دولة إريتريا، اليوم الجمعة.

وقالت الكنيسة، فى بيان، إن القمص أبانوب لويس والقس بيشوى القمص، رعاه الكنيسة قد استقبلا الوفد الإريتري الذى جاء برئاسة الأب حبيب، وقدموا لهم شرحا عن تاريخ الكنيسة وعن العائلة المقدسة وعن الشهيد أبانوب.

وفى 9 مايو 1998، تمت مراسم تنصيب أول بطريرك للكنيسة الإريترية الأرثوذكسية في كنيسة مار مرقص الجديدة بالمقر البابوي بالعباسية بالقاهرة ، بعدما اعتمد البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح 8 مايو من ذات العام الأب فيلبوس كأول رئيس للكنيسة الأريترية التي كانت تتبع الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا طوال عقود ما قبل استقلال اريتريا.