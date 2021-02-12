أول تحرك من الداخلية في فيديو طرد مسن على يد نجله وزوجته وحفيده

بالفحص أمكن تحديد هويته (أحد الأشخاص "مسن"- مقيم بمحافظة الدقهلية)، كما أمكن تحديد هوية المشكو فى حقهم (عامل "نجل الشاكى"، وزوجته ربة منزل- مقيمين بذات العنوان) واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة لأحد الأشخاص "مسن" تضرر خلالها من (نجله، زوجة نجله، حفيده) لطرده من المنزل.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن طرد مسن من مسكنه بالدقهلية.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية