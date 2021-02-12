شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تطوير 51 مركزا فى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ولاء جاد عبد الكريم، منسق برنامج حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا تصلها المياه بالمحافظات، وهناك تفاوت فى وصول المياه ببعض المناطق، بالإضافة إلى أن هناك قرى محرومة من التعليم سيصل لهم المياه والتعليم من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن الوزارة تقوم بتطوير 51 مركزا فى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وكان الدكتور ولاء جاد الكريم، أكد أن 4209 قرية في جميع محافظات مصر فيما عدا 4 محافظات لهم طبيعة معمارية خاصة سيتم وضع خطط خاصة بتطويرهم، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 30% من إجمالي ما سيتم تطويره، وسيتم البدء بالقرى التي تندرج تحت بند أولوية التنمية.