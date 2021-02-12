شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع ترامب أمام الشيوخ يستشهد بشعار "حملة بايدن".. ويؤكد: هناك تلاعب بالأدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع فان دير فين، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال جلسات العزل التي يشهدها مجلس الشيوخ، عن موكله، مؤكداً أن اتهامه بالتحريض استناداً إلى مصطلحات مثل "قتال" هو اجتزاء من السياق ومحاولات فاشلة لإدانة الرئيس السابق.

وخلال الجلسة المنعقدة مساء الجمعة، قال المحامي: الرئيس الحالي جو بايدن، كان شعاره في الحملة الرئاسية "القتال من أجل روح أمريكا"، ولا أحد يعتقد أن ‏استخدام هذه المصطلحات السياسية كان تحريضًا على العنف السياسي".

وتلت مرافعة "دير فين"، مرافعة مماثلة من المحامي ‏ديفيد شوين عضو فريق الدفاع عن ترامب، حيث اتهم الديموقراطيين بالتلاعب بالأدلة، قائلاً: المساءلة تهدف إلى منع ترامب من تولي منصب عام مرة أخرى، ‏وتسعى أيضًا إلى حرمان 75 مليون ناخب في إشارة لمن انتخبوا ترامب من التصويت.‏

وأشار شوين الى أن اللقطات غير المرئية من قبل الديمقراطيين والتي تم نشرها أمس - ‏والتي أظهرت أعضاء في الكونجرس ونائب الرئيس يهربون من مقتحمي الكونجرس ‏حفاظا على حياتهم - كان ينبغي تسليمها إلى فريق ترامب القانوني أولاً.‏

واصل شوين حديثه عن الاستعجال في توجيه الاتهام، وقام بتشغيل مقطع فيديو ‏يظهر مديري المساءلة وهم يقتبسون تقارير إخبارية كأمثلة على أن الديمقراطيين لا ‏يمكن الوثوق بهم مؤكدا أن مديري عزل مجلس النواب قد تلاعبوا بالأدلة وعبثوا بها.