شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة القس سامح موريس راعى كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصيب اليوم الجمعة، القس سامح موريس راعى كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بفيروس كورونا، بينما أعلنت الكنيسة تلقيه العلاج فى إحدى المستشفيات الخاصة، وغّرد القس سامح موريس على حسابه الرسمي بموقع تويتر عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا قائلا:"الكنيسة مستشفي الخطاة وليست متحف القديسين"، لتأتى ردود المتابعين له متمنين له الشفاء العاجل.



تغريده القس سامح موريس

ونشر العديد من أبناء الكنيسة الإنجيلية تدوينات للصلاة من أجل شفاء القسيس سامح موريس ومنها: "صَلاةٌ من أجل شِفاء القس سامح موريس بكنيسة قصر الدوبارة، بل وكل مَرضى فيروس "كورونا" في هذه الأيام الصّعبة، ليتحنن الرَّب على كل خدَّامه في كلِّ كنيسة، ويترأف على شعبه وعلى كل نفسٍ تتوق للمسات يديه الشافية والحانية".