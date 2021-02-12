شكرا لقرائتكم خبر عن قراءات ومناقشات أدبية وورش فنية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة المنيا أمسية شعرية بعنوان «قراءة في أعمال أدباء المنيا» وتحدث الشاعر مختار عبدالفتاح رئيس نادى الأدب عن أدوات الشاعر التي يجب عليه أمتلاكها، وإختلاف أساليب الكتابة وفقا للمدارس الشعرية التي ينتمى إليها الشاعر، ثم تحدث الأديب سعيد عوض سكرتير عام النادى عن أثر الورش الأدبية في تنمية القدرات الإبداعية عند شباب الشعراء، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها نخبة من الشعراء منهم شوقية كامل وكرم فؤاد ومحمد راغب وإبراهيم ضاحى وعلى محيى ومحمود درويش، تناول الشاعر مختار عبدالفتاح أعمالهم بالنقد والحوار معهم حول قصائدهم، بجانب نتاج ورشة الخيامية بالجوخ الملون والخيط والخرز، وذلك ضمن نشاط نادى الموهوبين بقسم الفنون التشكيلية مع الفنانة سحر عبدالمحسن .

في إطار الأنشطة الأونلاين أقام بيت ثقافة العدوة محاضرة للأطفال بعنوان «القدوة الحسنة» حاضرها خالد غريب، تحدث عن معنى القدوه والإقتداء، بالإضافة إلى أمسية شعرية لمناقشة أهم الأعمال الشعرية لشعراء العدوة لكل من الشعراء رمضان عبدالعظيم، محمد صالح، ورزق شحاته، قدم رمضان عبدالعظيم قصيدة بعنوان «مصر أمي»، كما قدم رزق شحاته قصيدة «أرض العروبة»وبعض القصائد عن الوطنية، وباقة من شعر العامية .

ناقشت مكتبة دهمرو الثقافية كتاب بعنوان «نمو الطفل» من تأليف محمود الزيادى ناقشه عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم، ونظم بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية عن«عيد الحب» قدمتها الفنانة رباب حمدي، كما ناقش بيت ثقافة ديرمواس رواية «فتاة القيروان» لجورج زيدان ناقشه يسري عبدالصبور، بينما نظمت مكتبة قوصنا الثقافية ورشة فنية تشكيل مجسمات بالصلصال مع الفنانة مريان ناجى.