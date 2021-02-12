شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة قلين يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملة النظافة على مستوى المركز والقرى وتجميل مداخل المدينة.

وقال «سلامة» إنه تابع حملة النظافة وحملات الإشغالات وأعمال مسح وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية بقلين البلد وتجميل مداخل ومخارج المدينة، وأضاف أنه تم تنفيذ حمله لزراعة الأشجار بمداخل مدينه قلين وبطريق قلين الشين، وابتداء من كوبرى المستشفى بطول طريق المنشاه الصغرى وذلك في إطار خطة تجميل مدينة قلين.