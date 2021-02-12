وفد رياضي من استاد الإسكندرية يزور متحف المجوهرات الملكية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد عبدالرازق، مدير استاد الإسكندرية الرياضى الدولى، وفدًا رياضيًا، لزيارة متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، ضم عزة عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالاستاد.

كان في استقبال الوفد كل من ريهام شعبان، مدير المتحف، ومي رشاد، رئيس قسم التسويق بالمتحف، والتي قامت بالشرح لهم خلال جولتهم الإرشادية داخل المتحف، حيث تعرفوا من خلالها على مقتنيات المتحف وعمارته.

وفي نهاية الزيارة، أبدى الوفد إعجابه الشديد بالمتحف ومقتنياته الثمينة وعمارته الفريدة، كما حرصوا على التقاط بعض الصور التذكارية.

وجرت الزيارة وسط تطبيق واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضد انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وفد رياضي من استاد الاسكندرية يزور متحف المجوهرات الملكية (صور)

وفد رياضي من استاد الاسكندرية يزور متحف المجوهرات الملكية (صور)