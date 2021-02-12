شكرا لقرائتكم خبر عن «برلمانية» تبحث أزمة عمال «فستيا للملابس الجاهزة» مع وكيل «قوى عاملة الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت سوسن حسنى حافظ عضو مجلس النواب عن حزب الوفد في الإسكندرية، المستشار ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، الجمعة، لبحث أزمة عمال شركة فستيا للملابس الجاهزة، وكذا تأخر صرف رواتب العاملين منذ 3 أشهر مضت.

وقالت «سوسن»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنها ناقشت من مديري المديرية أوضاع شركة فستيا وتم التأكيد على سرعة إيجاد حلول جذرية لعمال الشركة، وارسال تقرير وافي للوزارات المختصة بآخر مستجدات الوضع الحالي لشركة فستيا للملابس الجاهزة.

وأوضحت أنه تم التأكيد خلال اللقاء على الاهتمام بتدريب الشباب على مختلف الأنشطة الصناعية والحرفية وتوفير مراكز التدريب المهني المجاني لهم من أجل توفير فرص عمل، والاتفاق على إرسال عدد من الشباب من الجنسين للاشتراك في هذه الدورات الصناعية المجانية على ان يتم التنسيق مع الشركات المختلفة لتوظيفهم، بالاضافة إلى التنسيق مع مسئولي المشروعات الصغيرة بالاسكندرية لتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة للشباب.

كانت النائبة الوفدية سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن الاسكندرية، قدمت سؤال إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان بشأن أزمة عمال الشركة، قبل أن يتعهد الوزير بصرف جزء من مرتبات العاملين بالشركة والبالغ عددهم 550 عاملاً.