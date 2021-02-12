شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: لا إلغاء لامتحانات الفصل الأول بالجامعات والمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، ضرورة استعداد المستشفيات الجامعية لعودة الدراسة وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية وكذلك الأدوية اللازمة لتقديم خدمة صحية متميزة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، سواء فيما يتعلق بفيروس كورونا أو غيره من الحالات المرضية.

ووجه «عبدالغفار»، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الخميس، برئاسته، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، باستمرار رفع درجة استعداد المستشفيات الجامعية لمواجهة الفيروس ولزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل فى أى وقت، وفق معدلات الانتشار الوبائى، وبالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير اللقاح للفرق الطبية بالجامعات، بالإضافة لضرورة توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والاحتياطى الاستراتيجى للأكسجين بالمستشفيات الجامعية كافة.

كما نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، ما تردد عن إلغاء الامتحانات أو استبدالها بالأبحاث أو تأجيلها لشهر مايو المقبل، وعقد امتحان موحد متعدد التخصصات بنهاية العام الدراسى، وأكد أن كل ما يتم نشره حول تفاصيل الترم الثانى والامتحانات، شائعات واجتهادات مستمرة للأسف الشديد، مشددًا على أنه لا نية لإلغاء الامتحانات أو إقامتها فى مايو المقبل تحت أى ظرف.

وأضاف «شوقى» أنه لن يدلى بأى معلومات عن عودة الدراسة أو آلية عقد الامتحانات؛ إلّا بعد مناقشة الخطة مع اللجنة الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويعلن وزير التعليم، غدًا، آلية عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وكذلك تفاصيل الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، فضلًا عن تفاصيل عقد الامتحانات التدريبية لطلاب الثانوية العامة، وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوى، بالإضافة لإعلان الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى وتوزيع المناهج بعد استقطاع جزء من أيام الدراسة لعقد امتحانات الفصل الأول.

واستعدت الجامعات والمدارس فى المحافظات المختلفة لعودة الطلاب، وأداء امتحانات الفصل الأول، ففى القليوبية، أعلنت جامعة بنها الانتهاء من جميع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول والتى سوف تبدأ فى موعدها المحدد عقب انتهاء إجازة نصف العام، حيث تم تجهيز لجان وقاعات الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وصيانة بوابات التعقيم الذاتى.

وقال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه تم الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها، منذ أسابيع، وتجهيز القاعات لاستقبال نحو 100 ألف طالب فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا على مستوى 16 كلية، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات، حفاظًا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، فضلًا عن تقسيم الطلاب على 3 فترات فى الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان.

وأضاف «سمير» أنه تقرر استقبال الطلاب وتسكينهم بدءًا من 17 فبراير الجارى بالمدن الجامعية فى «شبرا وكفر سعد ومشتهر وطوخ» استعدادا للامتحانات، بالإضافة إلى عودة جميع العاملين والموظفين وانتظام القوة الكاملة بالعمل، بداية من اليوم، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الكاملة لغرف الإقامة والطرق وصالات المذاكرة وأجهزة المطابخ وتعقيمها والتأكيد على جاهزيتها.

وأشار الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاعى خدمة المجتمع والمدن الجامعية، إلى أنه سيتم تسكين الطلاب فى المدن الجامعية بالجامعة، بنفس المعايير السابقة للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أى حالات طارئة، وتابع: «الغرفة الواحدة تضم طالبين فقط بدلًا من 4، وفور وصول الطلاب يتم دخولهم من خلال بوابة التعقيم، حيث يتم تعقيم حقائبهم وأمتعتهم وقياس درجات الحرارة بواسطة الفريق الطبى».

وفى الشرقية، قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن الجامعة أنهت استعداداتها لإتمام امتحانات الفصل الأول، مع تطبيق إجراءات صارمة للوقاية من «كورونا»، لمنع انتشار العدوى؛ حيث سيتم توزيع الطلاب على القاعات الامتحانية بطاقة استيعابية مناسبة من إجمالى القدرة الاستيعابية للقاعة.

كما أعلن الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن هناك خطة مشددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، من خلال توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف المتر بين كل طالب مع ارتداء الكمامات الطبية، حيث سيتم إعلان الجداول الامتحانية للكليات تباعًا، مؤكدًا أن الجامعة تسعى لعقد الامتحانات إلكترونيًا، اعتبارا من العام المقبل فى إطار خطة التحول الرقمى.

وأضاف «غلاب» أن جامعة أسوان تمتلك مقومات جيدة من حيث البنية التحتية التكنولوجية وتوافر شبكة الإنترنت التى تم رفع كفاءتها مؤخرًا، إضافة إلى وجود «منصة إلكترونية» موحدة للتعلم عن بعد، كما يجرى الانتهاء من تجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية والمعامل البحثية المجهزة.

وتستعد جامعة الأقصر لامتحانات الفصل الأول- التى أعلنت فى وقت سابق إجراءها فى 23 فبراير الجارى، حيث تبدأ المدن الجامعية استقبال الطلاب اعتبارًا من 16 من الشهر ذاته، مع ضرورة الاهتمام بنظافة المبانى وجودة الوجبات المقدمة.

وفى كفرالشيخ، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، أنه تم الاستعداد لاستقبال الطلاب، وتجهيز 5 مدن جامعية بعد تعقيمها وتطهيرها بالكامل، فى حين أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبى عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، قيام عمداء الكليات بإنهاء الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، منوهًا بأنها ستبدأ فى 22 فبراير الجارى، وتستمر لـ3 أسابيع متصلة، تتخللها امتحانات الشفوى والعملى.

كان رئيس الجامعة استعرض تقريرًا مفصلًا خلال اجتماع المجلس الأخير، بشأن موقف كليات القطاع الطبى واستعداداتها لآليات تنفيذ الاختبارات الإلكترونية وإعدادها لبلوكات بنوك الأسئلة ومراجعتها من قبل مركز القياس والتقويم بالجامعة، وذلك لارتباطها ببدء إقرار الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبى بالفصل الدراسى الثانى.

فى سياق متصل، طالبت سماح إبراهيم، وكيل مديرية التعليم فى القليوبية، موجّهى عموم الأنشطة بضرورة تحديد العجز وزيادة المعلمين داخل المدارس، مؤكدًا على ضرورة تواصل الموجه العام بشكل دورى ومستمر مع الموجهين الأوائل والمعلمين للتأكيد على الانضباط والالتزام بالمتابعات المستمرة.

وشهدت مدارس كفرالشيخ المختلفة حملات مكثفة للتطهير والتعقيم استعدادًا لاستقبال الطلاب بجميع مراحل التعليم فى حالة صدور قرارات بالسماح للطلاب بالحضور إلى المدارس.