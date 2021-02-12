شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» و«سيمنز» تبحثان توفير الأجهزة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الخميس، مع الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز «هيلثكير» الألمانية، مايكل شمرمر، لبحث سبل التعاون في نقل التكنولوجيا الحديثة لدعم القطاع الطبى في مجالات التعليم والتدريب، وإدارة المشروعات، والتحول الرقمى والميكنة، والبحث العلمى والنشر، وكذلك التعاون في مجال العيادات الذكية المتنقلة.

كما تمت مناقشة التعاون مع الشركة في تجهيز المركز القومى للترصد والتحكم في الأمراض المُعدية، وتزويده بأحدث الأنظمة في مجال تداول وحفظ البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى تزويد المعامل المركزية التابعة للوزارة وفروعها بجميع المحافظات بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة.

وتطرق الاجتماع إلى دعم الشركة للمشروع القومى لتطوير القرى المصرية من خلال تغطية جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالقرى المستهدفة، وكذلك المستشفيات المركزية التابعة بكل الأجهزة الطبية الحديثة، خاصة أجهزة الأشعة المقطعية، والأشعة السينية، والسونار.

من جانبه، أكد مايكل شمرمر، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز «هيلثكير» الألمانية، الحرص على دعم القطاع الصحى في مصر وإمداده بكافة وسائل التكنولوچيا والأجهزة الطبية الحديثة، كما أعرب عن ترحيبه بالتعاون مع الوزارة، خاصة في المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية التي تساهم في تطوير منظومة الصحة بمصر.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة نانسى الجندى، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتور محمد حسنين، رئيس قطاع الدعم الفنى والمشروعات بالوزارة، والدكتور أحمد مرسى، المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وذلك بديوان عام الوزارة.